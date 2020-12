La Société générale fusionne son réseau d'agences avec celui du Crédit du nord

Les clients ont de plus en plus recours aux services bancaires en ligne et ils se rendent moins souvent dans des agences physiques. Selon le dirigeant de la Société générale, ces mêmes clients s'attendent à une plus grande réactivité des services proposés par leurs banques. Il s'agit de se montrer « plus offensif en matière commerciale en capitalisant sur les forces respectives des deux enseignes sur ses clientèles cœur, en développant pour ses clients une approche plus personnalisée en matière de produits et de services, et en renforçant ses partenariats et ses initiatives commerciales en matière d'épargne et d'assurance ».



Par ailleurs, ces fermetures permettront aussi au groupe de réaliser des économies dans un contexte économique compliqué par la pandémie. La Société générale a perdu un milliard d'euros durant les six premiers mois de l'année. L'établissement bancaire prépare d'ailleurs un plan stratégique dont l'objectif affiché est de réduire les coûts. La fusion de la Société générale avec le Crédit du Nord va ainsi permettre d'investir sur un seul système informatique, ce qui permettra de gagner en agilité et en rapidité. Indispensables alors que les néobanques attirent de plus en plus de clients.