La Zone euro entre en déflation en août 2020

Eurostat ne l’avait pas vue venir : alors que l’institut de statistiques européen s’attendait à une inflation très basse mais positive pour le mois de août 2020, à 0,2%, les premières données publiées le 1er septembre 2020 dévoilent que les prix dans la Zone euro ont en réalité baissé. La déflation, comme on appelle l’inflation négative, a entraîné une baisse des prix de 0,2%.



L’énergie et les produits volatils ont fortement pesé sur l’inflation finale, mais même l’inflation sous-jacente, généralement plus stable, a été durement touchée. Elle tombe à +0,4% en août 2020, contre 1,2% en juillet 2020 (mois durant lequel l’inflation a été globalement de 0,4%).