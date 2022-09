La baguette bientôt à 1,50 euro ?

« Le boulanger qui n'augmentera pas sa baguette, il fermera », explique Dominique Anract, le président de la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française (CNBPF). Il espère que « les consommateurs comprendront ». Si le prix de l'énergie est multiplié par trois, alors le boulanger augmentera le prix de ses produits entre 10 et 15%, selon les estimations de la confédération.



Et si les prix de l'énergie sont multipliés par cinq, alors la hausse pratiqué dans les boulangeries pourrait s'élever à 30%. Cela signifie que la baguette tradition, qui coûte actuellement entre 1 et 1,30 euro, franchirait le seuil des 1,50 euro, un prix déjà pratiqué dans certaines boulangeries…