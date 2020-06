La baisse des tarifs réglementés du gaz moins importante que prévu en juillet

Si les tarifs réglementés du gaz connaissent une baisse si importante, c'est en raison du cours du pétrole en chute libre depuis le début d'année en raison de la paralysie de l'économie mondiale, conséquence des mesures de confinement. La consommation mondiale a fortement reculé, entraînant les cours de l'or noir vers le fond. Mais la CRE estime qu'avec le redémarrage de l'économie et la nécessité de se chauffer en hiver, le prix du gaz va repartir à la hausse en fin d'année.



La Commission prévoit donc une remontée des cours du pétrole et donc, du gaz. Pour éviter aux consommateurs de subir le yo-yo des variations de prix, la CRE a donc décidé de répartir la baisse des tarifs réglementés prévue pour juillet sur une période allant de juillet 2020 à février 2021. Malgré tout, il est possible que ces tarifs augmentent pendant l'hiver, mais la hausse sera en partie compensée, préservant ainsi le pouvoir d'achat des abonnés.