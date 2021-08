La balance commerciale de la France penche toujours plus dans le rouge

Le déficit commercial de la France s'établit à 34,7 milliards d'euros au premier semestre, selon les chiffres des Douanes. Les exportations de biens ont atteint 240,2 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, alors que les importations ont été de 275 milliards. Franck Riester, le ministre délégué au Commerce extérieur, a indiqué que la tendance pour le reste de l'année serait « à une dégradation » de la balance commerciale cette année par rapport à 2020 (-65,2 milliards). Au dernier semestre 2020, le déficit commercial avait été de 32,7 milliards.



En cause : d'abord, la hausse des prix du pétrole qui a un impact très fort sur les importations en valeur, décrit le ministre. Autre raison, « le rebond de la croissance qui entraîne à la fois un rebond des importations d'intrants pour l'industrie et une hausse des importations de biens manufacturés hors de France ». Deux des principaux moteurs de l'Hexagone pour l'export, le tourisme et l'industrie aéronautique, subissent toujours l'impact de la crise sanitaire.