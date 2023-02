La balance commerciale plombée par l'énergie en 2022

La France importe bien plus qu'elle n'exporte. C'est vrai depuis 2002, dernière année durant laquelle la balance commerciale du pays était dans le vert. Depuis, « on est malheureusement dans la continuité des années précédentes », a déploré Olivier Becht, le ministre du Commerce extérieur, durant une conférence de presse au ministère de l'Économie. Les chiffres sont abyssaux : le déficit commercial s'affiche ainsi à 164 milliards d'euros.



2022 signe donc un record historique, après le précédent record en la matière qui remontait… à 2021, avec 84,7 milliards. Les cours de l'énergie ont pesé très lourd dans la balance commerciale l'an dernier, d'autant que la France a beaucoup importé d'énergie en 2022 en raison d'un parc nucléaire incapable de répondre aux besoins. Les prix de l'énergie importée ont augmenté de 2,1 par rapport à 2021. Et « sans surprise, cela impacte à peu près de la même manière notre balance des biens », ajoute Olivier Becht.