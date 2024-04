La boutique Label Emmaüs dénonce la concurrence déloyale des grandes plateformes du numérique

Dans un contexte législatif récent où les députés ont adopté une proposition de loi visant à réduire l'attrait de la fast-fashion, Maud Sarda voit une opportunité pour étendre ces efforts à d'autres domaines. Elle appelle à des mesures législatives pour limiter les pratiques d'entreprises comme Shein, qui introduisent quotidiennement des milliers de nouveaux produits, et pour réglementer les offres telles que la livraison gratuite proposée par Amazon.



En outre, Label Emmaüs, qui tire un tiers de ses revenus de la revente de livres et collecte plus de 20 millions de livres par an, plaide pour une « circulation solidaire du livre » en opposition à sa destruction, une pratique courante mais coûteuse pour les éditeurs. L'association propose de rediriger les livres invendus vers des associations caritatives et suggère de consacrer une partie des ventes à la rémunération des droits d'auteur.



L'appel de Label Emmaüs à une régulation renforcée et à un soutien accru pour les acteurs du commerce solidaire représente un enjeu crucial non seulement pour l'économie sociale, mais aussi pour le maintien d'une diversité culturelle et commerciale dans un marché de plus en plus dominé par quelques géants du numérique.