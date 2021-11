La boutique en ligne Wish subit un déréférencement en France

La plateforme Wish est en sursis. Elle devra en effet prouver qu'elle fait tout pour se mettre en conformité d'ici quelques semaines, au risque d'être tout simplement interdite en France. En attendant, la boutique est déréférencée, c'est-à-dire que les moteurs de recherche et les magasins d'applications mobiles ne peuvent plus afficher de liens vers le site web ou son app. C'est la direction de la répression des fraudes qui est à la manœuvre.



La DGCCRF a en effet identifié la présence de produits non-conformes ou tout simplement dangereux. Cela fait plusieurs années que Wish est la ligne de mire de Bercy. Dès 2018, la DGCCRF alertait déjà sur le danger que représentait certains jeux et jouets. En fin d'année dernière, la plateforme de commerce en ligne avait été accusée de tromperie sur les prix et de communication mensongère.