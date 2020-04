La campagne 2020 de déclaration des revenus est décalée

Les syndicats de la fonction publique, notamment Solidaires, avaient mis en avant que maintenir la campagne de déclaration des revenus 2020 aux dates prévues risquait de présenter un problème pour les équipes et les contribuables : les offices des impôts sont fermés et de nombreux Français s’y rendent, surtout lorsqu’ils ont un problème avec leur déclaration. Alors que le confinement et la crise sanitaire se poursuivent dans l’Hexagone, un report était nécessaire.



Le gouvernement a entendu ces remarques et Gérald Darmanin a annoncé le 31 mars 2020 décaler d’une semaine toutes les dates : le début des déclarations est désormais prévu pour le 20 avril 2020 contre le 9 avril initialement. La date limite de déclaration est également décalée.