La campagne anti-Black Friday du gouvernement déplait aux commerçants

Dans un contexte où les Français sont bombardés de publicités incitant à la consommation lors du Black Friday, le ministère de la Transition écologique et l'Ademe ont choisi une approche différente. Leur campagne « Green Friday » se déploie sur plusieurs écrans (télévision, smartphones, tablettes) avec un message clair : encourager les consommateurs à opter pour des choix plus durables.



Le personnage central de cette campagne est le « dévendeur », un conseiller peu conventionnel présent dans divers magasins, qui incite les clients à réparer plutôt qu'à acheter neuf, à louer au lieu de posséder, et à réutiliser ce qu'ils ont déjà. La campagne, conçue par l'agence Havas, entend s'opposer à la fast-fashion et stimuler une réflexion critique sur les habitudes de consommation.