La collecte du Livret A et du LDDS toujours positive en juin 2022

Si les sommes épargnées sur les six premiers mois de l’année 2022 ne sont guère différentes de celles épargnées sur la même période de 2021 (20,77 milliards), ce pourrait être le début d’un effet « hausse des taux d’intérêt ». Le taux du Livret A et du LDDS a en effet augmenté en février 2022 et augmentera encore en août 2022.



Historiquement, les ménages ont tendance à sur-épargner lorsque les taux des livrets défiscalisés augmentent. Or, dès août 2022, ce taux sera de 2%, du jamais vu depuis plusieurs années, après une deuxième hausse en moins d’un an. Les mois de juillet et août 2022 permettront de connaître la tendance : sur-épargne en sacrifiant les dépenses durant les vacances, ou collecte négative sur fond de congés et d’inflation ?