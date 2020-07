La collecte du Livret A reste très élevée en juin 2020

Avec le confinement, durant lequel les Français ont économisé des sommes records, plus de 70 milliards d’euros tous produits d’épargne confondus selon les estimations de l’OFCE, la collecte du seul Livret A a atteint plus de 20 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année, un montant qui est quasiment le double de celui collecté sur la même période un an auparavant (11 milliards d’euros). Sur leurs LDDS, entre janvier et juin 2020, les Français ont placé 5,72 milliards d’euros, portant le total des deux livrets défiscalisés à plus de 26 milliards d’euros en six mois.



Les Français semblent donc avoir été en mesure de se créer un bas de laine confortable pour faire face à la crise économique à venir. Pas sûr que cela fasse les affaires de l’économie française, toutefois : sans la reprise de la consommation, la croissance pourrait avoir plus de difficultés à remonter la pente après la récession record de 11% attendue en 2020.