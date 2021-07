La commission européenne revoit à la hausse ses prévisions de croissance

La prévision de croissance pour la zone euro cette année s'établit à 4,8% : c'est 0,5 point de plus par rapport à la prévision précédente. Et en 2022, la progression du PIB des pays de la monnaie unique devrait être de 4,5%, soit 0,1 point de plus qu'initialement prévu. Des prévisions qui sont aussi celles de l'ensemble des pays de l'Union européenne. De quoi effacer en partie les pertes encaissées en 2020, de 6% dans l'UE et de 6,5% en zone euro.



Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l'Economie, a déclaré que l'économie de l'UE devait enregistrer « sa plus forte croissance depuis des décennies » en 2021 et en 2022. D'ailleurs, la révision à la hausse des estimations de la Commission européenne est tout simplement « la plus forte en plus de dix ans ». En espérant que le variant Delta ne vienne pas tout remettre à plat.