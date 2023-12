La compagnie aérienne Mexicana de Aviacion renaît grâce à l'armée mexicaine

Ce positionnement tarifaire pourrait stimuler le tourisme et offrir de nouvelles options aux passagers souhaitant explorer le Mexique, l'un des 15 plus grands pays du monde et le sixième pays le plus visité. La relance de Mexicana s'intègre dans un projet plus vaste du gouvernement Obrador, qui comprend la gestion de grands chantiers par l'armée. L'aéroport AIFA, d'où a décollé le vol inaugural, ainsi que celui de Tulum, ont été inaugurés en 2022. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre d'un plan ambitieux visant à désengorger le vieil aéroport international de la capitale et à améliorer la connectivité à travers le pays.



La gestion militaire de ces projets, y compris le train Maya et le train reliant le Pacifique à l'Atlantique, est vue par le président comme un moyen efficace de lutter contre la corruption. Toutefois, cette approche fait l'objet de critiques, certains adversaires politiques dénonçant une tendance à la « militarisation » du pays.