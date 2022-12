La concurrence fait baisser les prix sur le trajet Paris-Lyon

Avec la concurrence, les prix des billets de train baissent. C'est la conclusion à laquelle Trainline est arrivée en comparant les prix sur la ligne Paris-Lyon, la seule en France qui soit ouverte à la concurrence. Trenitalia s'est lancée il y a un an, et le succès est au rendez-vous : sur ce trajet très fréquenté, la plateforme a constaté une hausse de 172% des réservations de billets, dont 42% pour le TGV et 90% pour Ouigo.



La SNCF a donc gagné des clients grâce à la concurrence. Sur la ligne Paris-Milan, aussi desservie par Trenitalia, la hausse des réservations est sans commune mesure : +291% ! Plus de voyageurs qui prennent le train, c'est meilleur pour l'environnement… et pour le pouvoir d'achat. Car dans le même temps, les prix ont effectivement reculé.