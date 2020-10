La consommation continue d'augmenter en septembre

Le mois dernier, les Français ont acheté des produits industriels, un secteur qui affiche une hausse de ses ventes de 4,4%. Parmi les produits plébiscités, on trouve notamment le bricolage avec une croissance de 14,7%, le matériel de sport (+14,6%), l'électroménager (+13,7%) et l'électronique grand public (+13,6%). Des achats qui reflètent la situation actuelle où les autorités demandent aux Français de rester chez eux autant que possible.



Il est par contre une catégorie de produits qui reculent fortement : c'est celui des produits d'hygiène et de beauté. En septembre, leurs ventes ont plongé de 14,4% par rapport à septembre 2019. La décrue est encore plus forte qu'au mois d'août où les ventes avaient reculé de 4,2%. Symbole de ce désamour : les ventes de rouge à lèvres se sont littéralement effondrées depuis le début de l'année.