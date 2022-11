La consommation d'électricité continue de baisser en France

En réduisant leur consommation d'énergie, les industries réduisent aussi leur activité, ce qui n'est pas un bon signal pour l'activité économique. « L’effet baissier dans le secteur résidentiel et tertiaire existe mais est plus réduit, et plus difficile à caractériser finement au cours des dernières semaines », indique aussi le rapport hebdomadaire. Les jours fériés et les vacances expliquent cette difficulté.



Pour les particuliers, les besoins en électricité ont été moins élevés que prévu en raison notamment des températures « bien supérieures aux normales de saison depuis plus d’un mois ». Dans ces conditions, pas besoin de mettre en route le chauffage, mais nous n'en sommes qu'au début de l'hiver. RTE prévoit toujours des coupures d'électricité possibles en janvier en raison de la maintenance prolongée de plusieurs réacteurs nucléaires.