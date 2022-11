La consommation d'électricité toujours en recul en France

Bien que l'hiver commence à se faire sentir, les Français ont consommé moins d'électricité la semaine dernière : -5,8% par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019), soit une consommation entre 48,7 et 58,7 gigawatts/jour. Les chiffres de RTE se suivent et se ressemblent : le gestionnaire du réseau de transport d'électricité avait relevé une baisse de 5,4% la semaine précédente. Sur les quatre dernières semaines, la baisse s'établit à 6,5%.



« L'effet baissier se situe toujours à un niveau proche de celui constaté au cours du mois d’octobre », selon RTE qui ajoute que le recul enregistré est largement concentré dans le secteur industriel. Les entreprises réduisent leur consommation d'électricité pour éviter d'être assommées par les factures. Le gestionnaire observe néanmoins un effet baissier aussi dans le secteur résidentiel et tertiaire, mais il est plus difficile à caractériser et est de toute façon « plus réduit ».