La consommation recule au mois de janvier

L'Insee a fait les comptes de la consommation pour le mois de janvier, et le résultat n'est pas fameux. Au global, elle a reculé de 1,5% par rapport à décembre. Principal accusé : les soldes d'hiver, qui n'ont pas attiré les foules, en particulier dans le secteur de l'habillement dont les dépenses ont dévissé de 14% (elles avaient augmenté de 4,6% en décembre).



L'institut des statistiques confirme : « les dépenses ont été nettement moins élevées que les années précédentes lors des soldes d'hiver ». Comment expliquer ce recul significatif ? Les causes sont nombreuses : le variant Omicron a provoqué une recrudescence des cas de contamination, obligeant de nouveau les entreprises à remettre en place le télétravail. Et puis l'inflation a eu un impact (elle continue d'ailleurs) sur le pouvoir d'achat des consommateurs.