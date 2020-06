La contraction du PIB encore plus importante que prévu

La récession pour 2020 sera plus ample et plus sévère qu'attendu. Bruno Le Maire a revu à la hausse l'estimation du gouvernement pour ce qui concerne la contraction du PIB cette année : la chute devrait être de 11%, du jamais vu. La semaine dernière, l'Insee avait prévenu que l'hypothèse d'une croissance de -8% de l'exécutif pourrait empirer : c'est donc confirmé par le locataire de Bercy. « Le choc de la crise a été extrêmement brutal », a-t-il expliqué au micro de RTL, en rappelant n'avoir jamais caché que « le plus dur était devant nous ». Cette prévision sera intégrée dans le nouveau projet de budget rectificatif qui sera présenté le 10 juin prochain, en Conseil des ministres.



L'Insee a calculé un recul de l'activité de 5,3% au premier trimestre, mais de 20% au second trimestre, bien plus impacté par la paralysie de l'activité économique (durant tout avril qui se prolonge en partie sur l'ensemble du mois de mai). Le redémarrage ne peut être que progressif, puisque la situation sanitaire l'exige : pas question de revenir à la normalité d'avant l'épidémie. C'est aussi la raison pour laquelle les restaurants et les bars ont dû attendre le 2 juin, et qu'ils doivent suivre des règles strictes.