La création d'emploi en progression en 2019

Le solde de la création d'emplois dans le secteur privé a été plus que positif l'an dernier. L'Insee a enregistré 263 100 postes, soit 1,5% de plus qu'en 2018. La hausse de 2019 est supérieure à celle de 2018 (158 100 créations nettes d'emplois), mais moindre qu'en 2017 où le solde avait atteint 335 600 postes. Au quatrième trimestre, la création nette avait progressé de 0,5% à 88 800 postes, un chiffre en accélération puisque le nombre de créations d'emplois avait été de 39 900 au précédent trimestre. Dans la fonction publique, on observe un ralentissement avec 9 000 postes au troisième trimestre, puis 2 100 postes au trimestre suivant. En tout, la France comptait fin décembre 19,74 millions d'emplois dans le privé, pour 5,8 millions dans le public.



En combinant les secteurs privé et public, la création d'emplois nette atteint 287 600 postes (dont 24 400 dans le public), un chiffre en hausse de 1,1%. Ce sont les services marchands qui sont les principaux pourvoyeurs d'emplois : +68 600 emplois nets au dernier trimestre (+0,5%), +201 000 sur l'ensemble de l'année. Le secteur de la construction a continué sa progression avec 10 100 emplois nets au dernier trimestre, pour un total de 45 000 postes sur l'année : « la plus forte hausse annuelle depuis 2007 », relève l'Insee.