La création d'entreprises recule encore en octobre

En parallèle, les entreprises classiques montrent une résilience certaine. Leur taux de création continue d'augmenter, bien que de manière plus modérée, avec une progression de 1,8% en octobre, après une hausse de 3,1% le mois précédent. Sur une période de douze mois (de novembre 2022 à octobre 2023), le nombre total d'entreprises créées a augmenté de 1,4% par rapport à l'année précédente, malgré les défis économiques actuels.



Les activités de soutien aux entreprises et le secteur immobilier connaissent un recul notable en octobre, avec respectivement des diminutions de 1,9% et 9,8%. Ces secteurs sont particulièrement impactés par la hausse des taux d'intérêt qui freine les investissements. En revanche, le secteur des transports et de l'entreposage enregistre une croissance de 1,1%, et l'enseignement ainsi que la santé et l'action sociale connaissent un léger rebond de 0,3%.