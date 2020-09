La crise sanitaire a coûté 15 milliards d'euros à l'assurance maladie

15 milliards d'euros : c'est ce qu'a coûté l'épidémie de coronavirus et ses multiples conséquences sanitaires pour l'assurance maladie. Le coût net est rabaissé à une dizaine de milliards une fois pris en compte la consommation moindre de médicaments durant le confinement (4 milliards d'euros d'économies) et la hausse de la contribution des organismes complémentaires (un milliard d'euros). Les organismes de l'assurance maladie ont été mis à contribution pour l'acquisition des équipements hospitaliers, notamment pour les masques et tenues de protection des soignants, mais aussi pour les respirateurs ou encore les molécules indispensables en réanimation.



Des dépenses supplémentaires ont dû être engagées pour financer les tests PCR, dont la prise en charge est assurée à 100% par l'assurance maladie. Il a également fallu réorganiser les soins et recruter du personnel en urgence. Les soignants en première ligne ont aussi bénéficié de primes logiquement prises en charge par les organismes de Sécurité sociale, tout comme les arrêts de travail pour gardes d'enfants et pour les personnes « cas contacts ». De l'argent utilement employé bien sûr, mais qui augmente les dépenses globales de l'Assurance maladie.