La crise sanitaire a coûté de 170 à 200 milliards d'euros à l'État

Le chiffre est tellement énorme qu'on a du mal à s'en rendre compte. En 2020 et 2021, le coût de la Covid-19 pour l'État s'échelonne entre 170 et 200 milliards d'euros, selon Olivier Dussopt devant les caméras de Cnews. Le ministre des Comptes publics a détaillé la facture : plus de 70 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles l'an dernier, autant pour 2021. Il ajoute à cela des « pertes de recettes [fiscales] », sachant que l'activité économique s'est arrêtée ce qui représente un manque à gagner significatif pour les caisses de l'État.



Le déficit public s'est creusé : il s'est établi à 9,4% du produit intérieur brut l'an dernier, et il sera de 8,4% en 2021. Le gouvernement prévoit un déficit de 4,8% en 2022. Olivier Dussopt indique que la « dette Covid » est autour de 165 milliards d'euros, ce qui s'est traduit par un « déficit important », euphémise-t-il. « S'il n'y a pas d'accident sanitaire en 2022, nous allons ramener le déficit qui était à plus de 9% en 2020 à moins de 5%, ce qui est une marche vers la normalisation », explique le ministre.