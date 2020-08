La crise sanitaire creuse le déficit commercial au deuxième trimestre

La crise sanitaire du coronavirus a creusé le déficit commercial de la France vis à vis du reste du monde, selon le relevé trimestriel des Douanes. Au deuxième trimestre, ce déficit a atteint 20,4 milliards d'euros, soit 6,9 milliards de plus qu'au trimestre précédent. Durant le seul mois de juin, le déficit a enregistré une hausse de 8 milliards d'euros, un record. « Le redressement des importations étant un peu supérieur à celui des exportations, le déficit continue de s'accroître pour atteindre un nouveau record mensuel », selon les Douanes. Il faut remonter au premier trimestre 2011 pour atteindre un déficit qui dépasse celui du second trimestre 2020 (20,5 milliards).



Si les importations ont baissé de 20,7% (-6,4% au premier trimestre), les exportations ont, elles, chuté de 28,9% (-7,3% au premier trimestre). En raison du confinement, les Français ont beaucoup moins consommé, y compris de biens importés. Mais les entreprises françaises ont également fortement réduit leurs exportations. C'est dans le secteur des transports que les exportations ont le plus reculé (-59,9%). Les exportations de produits aéronautiques et spatiaux ont chuté de 64,2%. Les produits automobiles, d'équipements et de bateaux ont participé de ce recul très prononcé.