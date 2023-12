La croissance dans le rouge au troisième trimestre

L'économie allemande est particulièrement affectée, confrontée à la crise des prix de l'énergie et à l'affaiblissement de partenaires économiques clés. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que l'Allemagne sera le seul pays du G7 en récession cette année, avec un recul possible de 0,5% de son PIB.



En France, le quatrième trimestre débute difficilement, avec une baisse de 0,9% des dépenses de consommation des ménages en octobre. Cette tendance à la baisse s'observe également sur une base annuelle. Ces dépenses, représentant plus de la moitié du PIB, sont un indicateur clé de la santé économique du pays. La fin d'année s'annonce donc incertaine pour l'économie française, notamment avec les effets retardés de la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne. La situation pourrait encore se dégrader avant de s'améliorer, dans un contexte où la France cherche à maintenir sa croissance dans un environnement économique mondial de plus en plus complexe et imprévisible.