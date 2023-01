La croissance française a été de 2,6% en 2022

La sortie de la crise sanitaire durant le second semestre 2021 a provoqué une forte accélération de l'activité économique en France, et ce rebond a permis à la croissance de partir du bon pied en 2022. D'après l'Insee, la France a enregistré une progression de 2,6% de son produit intérieur brut (PIB) sur l'ensemble de l'année dernière, soit 0,1 point de plus que prévu par l'institution. Le ministère de l'Économie s'en est réjoui, en parlant de « fort rebond de notre économie après le choc du Covid et de sa résilience face à la crise énergétique ».



D'après Bruno Le Maire, les fondamentaux de l'économie française sont « solides », avec des entreprises qui investissent et qui créent de l'emploi. Il se félicite également de la croissance pour 2023 qui sera « positive » : « les capacités de résistance de nos entrepreneurs et de nos salariés sont exceptionnelles ». Le gouvernement prévoit 1% de croissance en 2023, mais le FMI 0,7%… et la Banque de France, seulement 0,3%.