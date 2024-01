La croissance française à un niveau préoccupant

La croissance économique de la France en 2023 se situe dans un contexte mondial de ralentissement économique généralisé. Ainsi, l'Allemagne affiche une récession de 0,3% et l'année 2024 ne s'annonce pas plus brillante. Selon les prévisions de l'IMF, la croissance mondiale devrait ralentir de 3,4% en 2022 à 2,9% en 2023​​. Cette comparaison met en lumière la performance de la France dans un environnement économique mondial difficile.



La croissance modérée de la France a été soutenue par le secteur aéronautique et l'augmentation de la production d'électricité. En revanche, la consommation des ménages, qui représente la moitié du PIB, est restée en berne à cause de l'inflation. En ce qui concerne les dépenses publiques et le déficit, le Programme de Stabilité 2023-2027 du gouvernement français prévoit un redressement du solde structurel et une baisse du ratio de dette publique à l'horizon 2027​​.