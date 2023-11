La croissance française encore plus faible que prévu

L'OCDE a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la France en 2024, l'estimant désormais à 0,8%, contre une prévision précédente de 1,2% annoncée en septembre. Cette révision survient dans un contexte de pressions économiques internationales limitant les exportations françaises et d'une augmentation des taux d'intérêt qui devrait impacter négativement l'investissement privé et la consommation. Ce ralentissement annoncé contraste fortement avec les anticipations du gouvernement français, qui tablait sur une croissance de 1,4% dans son projet de budget pour 2024.



La mise à jour de la notation de la France par l'agence S&P Global, prévue pour ce vendredi, est particulièrement attendue dans ce contexte de révision à la baisse. Actuellement notée « AA » avec une perspective négative, la France pourrait voir sa situation financière réévaluée, d'autant plus que l'agence Fitch avait maintenu sa note à « AA- » fin octobre, et que Moody's n'a pas encore actualisé sa notation. Par ailleurs, l'OCDE a également révisé légèrement à la baisse la croissance du PIB mondial pour 2023 à 2,9%, tout en maintenant sa prévision pour 2024 à 2,7%. Ces chiffres se positionnent dans un contexte global de ralentissement économique, où l'Allemagne et les États-Unis présentent également des perspectives de croissance modérées.