La croissance française fait mieux que prévu

Les principaux partenaires commerciaux de l'Europe, notamment l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, montrent également des signes de reprise, contribuant à un climat économique plus favorable. Cependant, l'investissement des ménages reste un point d'inquiétude, affecté par une augmentation des taux d'intérêt qui pèse sur le coût du crédit.



Malgré ces bons résultats, le chemin vers la réalisation de l'objectif de croissance annuelle de 1% reste semé d'embûches. Les économistes soulignent que la performance économique future dépendra largement de la capacité des consommateurs à continuer de dépenser et de l'évolution de l'investissement. « L'année dernière, tout le monde rigolait quand Bercy tablait sur 1%, et finalement il a été le meilleur prévisionniste », rappelle Jean-François Robin.



Pour maintenir le cap, l'exécutif doit également gérer prudemment son déficit public, qui a dérapé à 5,5% du PIB en 2023, bien au-dessus des prévisions de 4,9%. En 2024, le gouvernement cherche à ramener ce chiffre à 5,1% du PIB, avec un objectif encore plus ambitieux de 3% d'ici 2027. Cela implique des coupes significatives dans les dépenses publiques, qui pourraient, à leur tour, impacter la croissance économique.