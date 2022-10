La croissance revue à la baisse pour le troisième trimestre

Pour le mois d'octobre, les entreprises anticipent une faible évolution de leur activité. Elle resterait stable dans l'industrie et dans le bâtiment, en revanche, elle augmenterait de nouveau dans les services marchands. Pas de quoi relancer fortement la machine cependant, puisque cette augmentation se montrerait « plus légère » que les mois précédents.



Les industries manufacturières ont relevé le prix de leurs produits finis après l'été : « 29% des chefs d'entreprise dans l'industrie manufacturière déclarent avoir augmenté leur prix de vente en septembre ». Et la crise énergétique s'étend désormais « à tous les secteurs », relève la Banque de France. Les difficultés d'approvisionnement s'éloignent de leur pic du mois d'avril, mais elles demeurent importantes.