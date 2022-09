La croissance va ralentir en 2023, d'après la Banque de France

La France devrait afficher une croissance de 2,3% en 2022. François Villeroy de Galhau l'a une fois de plus assuré dans une interview à Ouest-France, et annonce une croissance « légèrement positive » au troisième trimestre. L'activité économie est soutenue par la consommation des Français, les investissements des entreprises et la résistance de la demande. En revanche, le gouverneur de la Banque de France pointe « les problèmes d'offre » et appelle à « renforcer notre capacité de production ».



Si François Villeroy de Galhau se montre optimiste pour 2022, c'est moins le cas pour l'année prochaine. « Nous nous attendons pour la France à un net ralentissement plutôt qu'une récession », explique-t-il, même s'il n'exclut rien « dans la période de grandes incertitudes que nous vivons ». L'inflation, la flambée des prix de l'énergie, les pénuries ici et là, tout cela pèse sur l'activité.