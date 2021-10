La décision de construire six EPR supplémentaires pourrait être prise plus tôt que prévu

De fait, cette décision pourrait donc tomber avant la mise en route de l'EPR de Flamanville, ce qui provoque la colère de Greenpeace qui parle de reniement de la parole de l'exécutif et de « déni de démocratie ». Mais pour le gouvernement, le nucléaire fait partie de la solution pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et pour « construire une souveraineté énergétique », avance la ministre.



« Nous construisons une souveraineté énergétique pour ne plus être dépendant du gaz et des carburants, c'est une transformation à marche forcée », explique Agnès Pannier-Runacher, et pour elle, il faut que la France mise à la fois sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire, au risque de faire enrager les opposants au nucléaire. Mais peu importe, semble dire la ministre : « Aujourd'hui, nous avons besoin de nucléaire, c'est parfaitement assumé. Nous investissons 500 millions d'euros dans cette énergie ».