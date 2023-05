La décrue des prix de l'énergie réduit le déficit commercial français

Le déficit commercial français a enregistré une réduction de près de 12 milliards d'euros au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, grâce notamment à la baisse des prix de l'énergie. Cependant, le déficit reste élevé à près de 30 milliards d'euros sur la période, selon les données publiées par les Douanes. Sur douze mois glissants, le déficit s'élève encore à 159,7 milliards d'euros, mais il est en nette amélioration par rapport à l'année précédente, où il avait atteint le pire niveau enregistré par la France, soit 164 milliards d'euros.



Le solde commercial de la France a continué de s'améliorer « nettement », indique aussi les Douanes, avec +1,5 milliard d'euros qui s'ajoute aux 2,4 milliards de février. Le résultat est toujours négatif à 8,4 milliards d'euros, ce qui correspond à son niveau « le moins dégradé depuis plus d'un an et demi ». La Banque de France a précisé de son côté qu'en mars, le déficit des transactions courantes était excédentaire de 1,4 milliard d'euros, « en amélioration de près de 3 milliards par rapport à février ».