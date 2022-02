La demande européenne de gaz naturel devrait reculer en 2022

La demande en gaz a fortement augmenté en 2021. Après une première année de pandémie marquée par la réduction de l'activité économique afin de réduire autant que possible les cas de contamination, le rebond de la demande l'an dernier a provoqué une forte progression non seulement de la demande mais aussi, logiquement, des prix. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la consommation mondiale de gaz a augmenté de 4,6% en 2021, soit « plus du double » du recul enregistré en 2020.



Pour l'organisation, à court terme l'évolution de la demande sera fonction de la météo durant ce qui reste de la saison de chauffage dans l'hémisphère nord. Mais l'AIE prévoit d'ores et déjà un recul de la demande en Europe de 4%, car le gaz devrait être moins utilisé pour produire de l'électricité. Par ailleurs, les énergies renouvelables progressent rapidement. Et la compétitivité du charbon a remonté grâce aux prix élevés du gaz, bien que le charbon soit très polluant.