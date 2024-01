La désinformation, le plus grand risque mondial

Ce rapport, produit en partenariat avec Zurich Insurance et le cabinet Marsh McLennan, met en garde contre les implications à long terme de ces risques. Les conditions météorologiques extrêmes et les changements dans les systèmes environnementaux sont désormais considérés comme les plus grandes préoccupations à long terme. Cette perspective marque un tournant par rapport à l'année précédente, où un certain optimisme prévalait pour l'avenir.



Face à ces défis, Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial, appelle les dirigeants mondiaux à s'unir pour faire face aux crises immédiates et jeter les bases d'un avenir plus résilient, durable et inclusif. Le Forum de Davos de cette année, qui se tiendra du 15 au 19 janvier, verra la participation de figures politiques majeures telles que le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le président israélien Isaac Herzog, avec des discussions centrées sur des sujets critiques comme le conflit entre Israël et le Hamas.