La détresse psychologique frappe de plus en plus de salariés

Cette atmosphère anxiogène n'arrange évidemment rien au sentiment global d'épuisement ressenti par les salariés. 40% d'entre eux se disent épuisés au travail alors que 44% sont en situation de détresse psychologique (épuisement, dépression). C'est 3 points de plus qu'en juin 2022 au moment du précédent baromètre. 14% présentent même un taux de détresse psychologique élevé (36 mois de détresse élevée).



Pour 74% d'entre eux, la santé psychologique en général est liée « partiellement ou totalement » au travail. Autant dire que si quelque chose ne va pas au travail, cela a un impact fort sur la santé psychologique. Les risques psychosociaux sont particulièrement élevés dans la catégorie d'âge des moins de 29 ans, qui sont 55% à présenter de la détresse psychologique. Les femmes et les managers sont aussi plus enclins à être touchés par ces risques psychosociaux (à hauteur de respectivement 49% et 44%).