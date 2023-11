La dette française : un scandale que dénonce Contribuables associés

Le documentaire met les choses à plat. En particulier concernant la fiscalité de la France et sa dette, qui dépasse, comme le souligne le titre, « Trois mille milliards ». En comparaison, la France affiche un ratio d'endettement supérieur à la moyenne de l'UE, dépassant 111% de son PIB, loin devant des pays comme l'Estonie et la Bulgarie, dont les dettes sont respectivement de 18,5% et 21,5% de leur PIB. Cet endettement s'avère un défi crucial pour la stabilité économique et la confiance des investisseurs.



Sur le front des entreprises, la France se distingue par une fiscalité particulièrement lourde. Les impôts de production, s'élevant à 4,4% du PIB, placent le pays dans une position délicate pour attirer et retenir les entrepreneurs et les investisseurs.