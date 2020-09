La dette publique a explosé au second trimestre

À la fin du second trimestre, la dette publique de la France était en hausse de quasiment 200 milliards d'euros, pour s'établir à 2.638,3 milliards d'euros. Entre fin mars et fin juin, elle a progressé de 12,7 points, la plus forte hausse trimestrielle depuis que l'Insee enregistre cette série (1995). Le gonflement de la dette publique est dû en grande partie aux besoins de trésorerie des administrations publiques, qui augmente de 93,9 milliards d'euros. Ce qui correspond pour partie à « des besoins de financement futurs liés à la crise sanitaire ». Durant le trimestre, la contribution de l'État à la dette croît de 113,4 milliards d'euros.



Parmi les dépenses à financer qui expliquent cette hausse conséquente de la dette, l'institut relève les « dépenses d’interventions (chômage partiel notamment) », ainsi que les reports d’imposition et la contraction des recettes fiscales sous l’effet de la chute brutale de l’activité économique durant le confinement. La trésorerie de l'État a augmenté de manière inédite, à hauteur de 69,9 milliards. Les pouvoirs publics ont accru leur endettement sous la forme de dettes négociables à court et long terme : respectivement 65,4 et 45,1 milliards d'euros.