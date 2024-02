La direction de la SNCF lâche du lest pour améliorer les conditions de travail

Face à ces annonces, les réactions syndicales ont été mitigées. Bien que reconnaissant une certaine prise de conscience de la part de la direction quant aux problématiques actuelles, les syndicats, dont la CGT-Cheminots, Sud-Rail, et la CFDT-Cheminots, jugent ces mesures insuffisantes. Ils pointent notamment du doigt la lenteur du déploiement des promesses faites en 2022, comme l'obligation d'avoir deux chefs de bord dans chaque TGV, un dispositif actuellement mis en œuvre à 87% et dont l'achèvement est prévu pour 2025.



Les annonces de Jean-Pierre Farandou visent clairement à apaiser le climat social tendu au sein de la SNCF et à éviter une grève des contrôleurs qui pourrait perturber les déplacements des Français, notamment à l'approche des vacances. Cependant, l'efficacité de ces mesures sera jugée par les cheminots eux-mêmes, qui devront décider si les propositions répondent effectivement à leurs attentes et si elles sont suffisantes pour lever le préavis de grève. Les jours à venir seront donc cruciaux pour l'avenir immédiat de la SNCF, tant en termes de climat social que de service rendu aux usagers.