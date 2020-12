La facture en énergie des ménages va fortement augmenter avec le reconfinement

Selon les données fournies à Capital par Engie, les ménages ont, entre septembre et novembre 2020, consommé 35% de plus de gaz et 20% de plus d’électricité qu’à la même période de 2019. Le chauffage représente la surconsommation la plus importante, selon Engie qui a collecté les données des deux compteurs connectés déployés en France, Linky et Gazpar.



Les températures ayant baissé et les Français ne pouvant pas sortir de chez eux, cette augmentation de la consommation énergétique n’est pas surprenante. Mais elle risque de causer quelques problèmes aux ménages puisqu’elle va forcément se répercuter sur leurs factures.