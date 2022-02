La fibre optique représente 30% des plaintes contre les opérateurs

La Médiation des communications électroniques est le dernier recours des abonnés des opérateurs télécoms : elle est saisie lorsqu’un abonné n’a pas eu gain de cause auprès du service client de son Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) alors qu’il estime avoir raison de se plaindre. Sans surprise, à mesure que la fibre optique fait de plus en plus d’adeptes et est déployée en France, le nombre de plaintes concernant cette technologie augmente.



Or, on compte en France 13,4 millions de clients fibre optique et THD en 2021, contre 13 millions pour l’ADSL : pour la première fois en France, il y a donc plus d’abonnés fibre que d’abonnés ADSL. Si la fibre a dépassé l’ADSL dans le nombre d’abonnés, elle l’a aussi dépassée dans le nombre de plaintes traitées par la Médiation des communications électroniques : avec 30% de plaintes traitées en 2021, la fibre surpasse l’ADSL, troisième au classement.