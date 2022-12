La fin des prospectus papier chez Cora et E. Leclerc

À l'heure où le papier fait partie des matières premières qui ont vu leur prix augmenter en flèche, il n'est pas innocent de voir les enseignes de grande distribution accélérer leur réflexion concernant la fin des prospectus en papier. Les magasins Cora ont annoncé qu'à compter du 10 janvier prochain, ils ne glisseront plus leurs prospectus dans les boîtes aux lettres. Cela permettra à l'enseigne de réaliser l'économie de quelque 15.500 tonnes de papier chaque année, ce qui n'est pas négligeable.



Des économies sur le prix du papier… et aussi une manière de réduire l'empreinte carbone, ce sont les arguments avancés par Michel-Edouard Leclerc, qui a annoncé au Parisien qu'« à partir de septembre 2023, nous arrêterons totalement [la] distribution [de prospectus papier] dans toute la France et dans tous les magasins ». Ce qui représente 50.000 tonnes de papier par an. « Si on peut s'économiser ça, à la fois en termes financiers, mais aussi dans le bilan carbone de nos activités, je pense qu'on fait un gros progrès », ajoute-t-il au micro de France Info.