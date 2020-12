La fin du Franc CFA et le début d’une crise économique ?

Tout d’abord, une décision de cette nature requiert deux procédures différentes selon qu’elle est prise en Afrique de l’Ouest ou en Afrique centrale. Pour les membres de la CEMAC, elle nécessite non seulement la volonté unanime des chefs d’État et de gouvernement, mais aussi une concertation préalable du partenaire français et des institutions européennes. Ces conditions n’existent pas dans l’UEMOA où seule l’unanimité est requise. Compte-tenu des répercussions de la crise sur les revenus des pays de la zone franc, l’on peut supposer qu’un ajustement du taux de change pourrait être plus opportun à réaliser en Afrique centrale qu’en Afrique de l’Ouest. Une telle solution avait été envisagée après la baisse drastique des prix du pétrole en 2014-2016, mais les pays de la CEMAC avaient réussi à redresser leur situation financière sans y avoir recours. La situation n’est pas similaire à 1994 où le surendettement grevait à la fois les pays de la CEMAC et de l’UEMOA, à un niveau bien plus élevé qu’aujourd’hui. Pour des économies extraverties – qui repose sur la rente de l’exploitation et de l’export de matières premières brutes – la dévaluation représente une décision extrême : elle permet de réduire la valeur des dettes publiques et privées, ce qui permet de conjurer l’éventualité d’une faillite financière, mais elle représente aussi un coût social faramineux. En effet, compte-tenu de la faible industrialisation des pays de la zone franc, une dévaluation du franc CFA ne peut pas provoquer des gains de compétitivité analogues à ceux recherchés par les autorités des pays développés, lorsqu’elles utilisent ce moyen pour redresser la rentabilité de leurs exportations en bien et services, et pour remplacer par des productions nationales un certain nombre d’importations. En revanche, cette mesure aurait pour conséquence certaine de renchérir le prix de tous les biens et services importés dans la zone franc, lesquels constituent la majorité des biens nécessaires à la vie courante des populations et au fonctionnement des entreprises : c’est une trappe à pauvreté.