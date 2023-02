La fiscalité des grandes entreprises du numérique dans l'impasse

En matière de fiscalité des mastodontes du numérique, les pays de l'OCDE se sont mis d'accord sur deux « piliers ». Le premier concerne la mise au point d'une concurrence équitable au niveau mondial. Le second pilier touche l'imposition minimale de 15% sur les bénéfices. Lors d'une conférence de presse, Bruno Le Maire a annoncé que sur ce second volet, les choses avaient bien progressé : la taxation à 15% pourra être mise en œuvre « dans les prochains mois », a-t-il annoncé.



La France n'a d'ailleurs pas attendu : il existe d'ores et déjà un système de taxation des grandes entreprises du numérique qui « rapporte près de 700 millions d'euros par an », a rappelé le ministre de l'Économie. En revanche, pour ce qui concerne la question des règles de concurrence, le locataire de Bercy constate un blocage de plusieurs pays.