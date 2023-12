La flambée des prix des complémentaires santé « déraisonnable » pour le ministre

La décision d'augmenter les tarifs des complémentaires santé en France, estimée entre 8 et 12,5%, ne fait évidemment les affaires de personne et surtout pas des Français. Mais les complémentaires santé sont confrontées à une hausse notable des remboursements aux assurés. En effet, les institutions du secteur, dont les mutuelles, assureurs et institutions de prévoyance, ont observé une augmentation de plus de 4% des prestations de santé versées au premier semestre de l'année précédente. Malakoff Humanis, par exemple, a indiqué une hausse de 7% de ses remboursements pour 2023, un niveau bien supérieur à la normale.



D'autre part, l'État a opéré un transfert conséquent de charges aux complémentaires santé. Avec la réduction du remboursement des dépenses dentaires par l'Assurance maladie de 70% à 60%, les complémentaires sont désormais chargées de couvrir une part plus importante des dépenses d'optique, dentaire et en audiologie. Ce transfert s'inscrit dans la réforme du 100% Santé et représente un coût supplémentaire de 500 millions d'euros par an pour les complémentaires. En conséquence, les dépenses globales des complémentaires santé devraient connaître une hausse d'environ 1,5 milliard d'euros en 2024.