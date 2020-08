La fortune de Jeff Bezos dépasse les 200 milliards de dollars !

Le patrimoine du patron d'Amazon aurait même pu être encore plus élevé s'il n'avait pas divorcé avec MacKenzie Scott, qui a récupéré 25% de la fortune du couple l'an dernier. La hausse du cours de Bourse d'Amazon lui a d'ailleurs été profitable également, puisque sa propre fortune est désormais estimée à 66,2 milliards de dollars. Plus très loin de Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de l'empire L'Oréal, qui possède 66,7 milliards et qui est la femme la plus riche du monde.



Il n'y a aucune raison de ne pas croire que la fortune de Jeff Bezos et de son ex-femme ne continuera pas à augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois. La capitalisation boursière du géant du commerce en ligne atteint 1.700 milliards de dollars, il se rapproche d'Apple qui a franchi le seuil des 2.000 milliards. Amazon et Apple, avec Amazon et quelques autres, sont parmi les entreprises qui ont su tirer leur épingle du jeu pendant la crise sanitaire.