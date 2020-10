La fortune des milliardaires en grande forme malgré la crise sanitaire

L'état des lieux de la fortune des ultra-riches réalisé par la banque suisse UBS et le cabinet d'audit PWC donne le tournis : fin juillet, leur fortune cumulée atteignait 10.200 milliards de dollars, soit 8.676 milliards d'euros. Un record qui bat le calcul réalisé en 2017, où cette fortune avait été estimée à 8.900 milliards de dollars. Les milliardaires profitent largement des gains réalisés par la Bourse, depuis la chute des indices en mars. Certains secteurs, comme ceux des technologies et de la santé, ont été plébiscités par les consommateurs… et par les investisseurs.



Le mois de mars a provoqué de gros bouleversements pour certains milliardaires dont la fortune a fondu, tandis que d'autres ont au contraire bénéficié de la situation boursière. Néanmoins, le nombre de milliardaires a bondi : l'étude dénombrait 2.189 grandes fortunes à la fin du mois de juillet, c'est 31 de plus qu'en 2017. UBS et PWC relèvent que les divergences se sont accentuées entre les milliardaires issus des secteurs de la technologie, de la santé et de l'industrie, et les autres qui sont « du mauvais côté des tendances économiques, technologiques, sociétales et environnementales ». Pour eux, la crise sanitaire frappe aussi au portefeuille.