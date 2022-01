La fréquentation des musées français en berne

Les résultats sont similaires pour le centre Pompidou avec 1,5 million de visiteurs l'an dernier, à comparer avec les 3,3 millions en 2019. La hausse par rapport à 2020 est plus sensible avec une fréquentation en hausse de 64%. Le château de Versailles a enregistré 2 millions de visiteurs, contre 8,2 millions en 2019. Le musée d'Orsay et l'Orangerie ont accueilli 1,4 million de visiteurs, soit 71% et 63% de moins qu'en 2019.



En cause : l'absence quasi-totale des visiteurs étrangers. Au Louvre, 75% des visiteurs proviennent du monde entier. Si les Français ont été au rendez-vous dans les musées l'an dernier, ils ne représentent finalement qu'une petite part de la fréquentation. Les restrictions dans le secteur aérien ont fortement limité la possibilité de voyager en France.