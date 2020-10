La fusion PSA-FCA pourrait recevoir le feu vert de Bruxelles

Bonne nouvelle pour le groupe français PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel) et pour le groupe italo-américain Fiat Chrysler (qui compte également les marques Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Rodge et Ram) : les autorités de la concurrence de l'Union européenne devraient valider la fusion des deux constructeurs automobiles, selon une information de Reuters. La Commission devrait donner son aval d'ici la fin de l'année, permettant ainsi la création d'un nouveau géant de l'automobile, numéro quatre mondial. Le futur nouveau groupe affiche 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires et a écoulé l'an dernier 8 millions de véhicules.



Il s'agit de chiffres remontant à l'an dernier : il ne fait aucun doute qu'ils seront bien moins importants en 2020 en raison du contexte économique complètement chamboulé par la pandémie. Malgré tout, PSA et FCA ont poursuivi leur projet de fusion, quitte à revoir les termes du contrat de mariage. Le secteur automobile doit s'adapter aux bouleversements technologiques en cours, à commencer par la motorisation électrique qui nécessite une lourde adaptation des moyens de production.